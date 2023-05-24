سورية بين المتغيرات الإقليمية والدولية في ملتقى البعث للحوار في الحسكة

الحسكة – اسماعيل مطر

عقد فرع الحسكة للحزب ملتقى البعث للحوار بعنوان. ” سورية بين المتغيرات الإقليمية والدولية .شارك فيها الدكتور لؤي صيوح محافظ الحسكة والدكتور أحمد إدريس رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بفرع الحسكة وأدار الحوار المحامي عمر خليل وتركز الحوار حول الكلمة التاريخية للرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد في أعمال مؤتمر القمة العربية التي عقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

وأكد الدكتور صيوح أن سورية في قلب الحدث في كافة المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة وكل المتغيرات الدولية تصب في مصلحة سورية وان سورية كانت ولازالت وستبقى قلب العروبة النابض. وأشار المحافظ إلى أن عودة سورية إلى القمة العربية وحضورها القوي والمؤثر فيها هو دليل قوتنا كسوريين وانتماءنا العربي في ذات الوقت .

واستعرض الدكتور إدريس المواقف التاريخية لسورية من خلال دورها البارز والهام في جميع الأصعدة والمجالات سواء على المستوى العربي والإقليمي والدولي.