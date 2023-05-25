أرمينيا وأذربيجان تتفقان على الاعتراف المتبادل بوحدة أراضيهما

يريفان – باكو – سانا

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على الاعتراف المتبادل بوحدة أراضيهما، مشيراً إلى أنهما تحرزان تقدّماً جيّداً نحو تسوية العلاقات بينهما.

من جانبه، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في تصريح نقله موقع “آر تي”: إن باكو ليس لديها أي مطالبات إقليمية ضدّ أرمينيا.

وأشار إلى أن الفرصة ممكنة حالياً للدولتين للتوصّل إلى اتفاق سلام، معتبراً أن “أرمينيا اعترفت، بقره باغ، كجزءٍ من أذربيجان”.

وأضاف علييف: هناك متطلبات جدّية لتطبيع العلاقات على أساس الاعتراف بوحدة أراضي الطرف الآخر.

وكانت يريفان وباكو بدأتا العام الماضي بوساطة من روسيا مناقشة معاهدة سلام مستقبلية تتبادل الدولتان فيها بشكل دوري الاقتراحات حول تحقيقها.