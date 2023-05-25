25-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

الصفحة الاخيرة صحيفة البعث 

أسكتلندية بجين نادر لا تشعر بالألم إطلاقاً

محمد عباس

كامبرون سيدة من اسكتلندا قد تكون هي الأساس في عملية تطوير مسكنات أكثر فاعلية في المستقبل ، حيث تعد جو كاميرون واحدة من شخصين فقط معروفين في جميع أنحاء العالم يحملان جيناً فريداً يمكّنها من العيش دون قلق أو خوف أو ألم جسدي .

وبدأ العلماء بدراسة حالة كاميرون على أمل الكشف عن آليات هذه الطفرة النادرة وتعزيز الأمل في تصنيع مسكنات محسنة مضادة للألم. ووفق البروفيسور جيمس كوكس من كلية الطب بجامعة لندن: كان الاكتشاف للجذر الجيني للنمط الفريد لكاميرون لحظة مثيرة للغاية. النتائج الحالية ستكون نقطة انطلاق نحو مزيد من الأبحاث.

وأضاف كوكس في دراسة نشرت نتائجها في مجلة “الدماغ” الطبية: من خلال الفهم الدقيق لما يحدث على المستوى الجزيئي، يمكننا البدء في فهم البيولوجيا المعنية وهذا يفتح إمكانيات لاكتشاف الأدوية التي يمكن أن يكون لها ذات يوم آثار إيجابية بعيدة المدى للمرضى.

وتعيش كاميرون البالغة من العمر 74 عاماً في وايت بريدج مع زوجها جيم.

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