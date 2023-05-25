إزاحة الستار عن صاروخ “خرمشهر 4”

شارك وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني، اليوم الخميس في إزاحة الستار عن صاروخ من الجيل الرابع من صواريخ “خرمشهر” بعيدة المدى الدقيقة التي طورتها وزارة الدفاع الإيرانية.

ويصل مدى صاروخ “خرمشهر 4” إلى ألفين كم وباستطاعته حمل رأس حربي يزن 1500 كغ وطول رأسه الحربي يصل إلى أربعة أمتار.

كما يعمل بالوقود السائل ومزود بمحرك جديد من نوع Arwand ويقال أنه الأكثر تطورا بين محركات الصواريخ الإيرانية التي تعمل بالوقود السائل. ويمكن التحكم به عن بعد وتوجيهه حتى الوصول إلى نقطة الاستهداف.