إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوة كبيرة من “جيش” الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مخيم عقبة جبر في أريحا وسط اندلاع اشتباكات مسلّحة.وبعد اندلاع الاشتباكات فرض “جيش” الاحتلال طوقاً أمنياً على المخيم.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 8 مواطنين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية بينها إصابة حرجة في الشريان الرئيس مشيرةً إلى أن جميع الإصابات وصلت إلى مستشفى أريحا الحكومي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المعززة بالآليات العسكرية اقتحمت نحو 30 منزلاً وحاصرتها، ونفذت عمليات تفتيش وأحدثت خراباً في الممتلكات.كذلك تصدى المقاومون لقوات الاحتلال المقتحمة، وانتشرت القناصة على أسطح منازل المواطنين.

وقال شهود عيان إنّ قوات الاحتلال طالبت عبر مكبرات الصوت من داخل أحد المنازل المقاومين بتسليم أنفسهم.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشيخ جميل أبو ريا قرب مسجد العباسية وأطلقت 3 صواريخ موجهة باتجاه أحد المنازل المحاصرة ومنعت الصحافة من تغطية الأحداث.

في المقابل، ادّعت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجموعة من قوات الاحتلال تشارك في عملية واسعة النطاق في مخيم عقبة جبر في منطقة أريحا، “للقبض على عدد كبير من المطلوبين”.