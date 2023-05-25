25-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

إصابة 5 أشخاص إثر هجوم مسلح وسط اليابان

محمد عباس

وحسب المعلومات فإن رجلا مسلحا ببندقية صيد وسكين هاجم منطقة مأهولة في منطقة ايبي في ناكانو باليابان،وأطلق النار مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص هما مدنيان واثنان من ضباط الشرطة.

وقد أصدرت الشرطة تحذيرا إلى السكان دعتهم فيه إلى البقاء في منازلهم لأن المشتبه الذي يرتدي ملابس مموهة لا يزال مسلحا.

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