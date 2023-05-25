إصابة 5 أشخاص إثر هجوم مسلح وسط اليابان

أفادت وسائل إعلامية يابانية، بأن 5 أشخاص أصيبوا إثر هجوم مسلح تخلله إطلاق نار في منطقة مأهولة وسط البلاد.

وحسب المعلومات فإن رجلا مسلحا ببندقية صيد وسكين هاجم منطقة مأهولة في منطقة ايبي في ناكانو باليابان،وأطلق النار مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص هما مدنيان واثنان من ضباط الشرطة.

وقد أصدرت الشرطة تحذيرا إلى السكان دعتهم فيه إلى البقاء في منازلهم لأن المشتبه الذي يرتدي ملابس مموهة لا يزال مسلحا.