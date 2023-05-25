إيران تزيح الستار عن صاروخ (خرمشهر 4)

طهران- سانا

أعلنت إيران اليوم عن إزاحة الستار عن أحدث منتج من الصواريخ الباليستية الإيرانية خيبر “خرمشهر 4″، بحضور وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا أشتياني.

وذكرت وكالة إرنا للأنباء أن صاروخ خيبر وهو الإصدار الأحدث من صواريخ خرمشهر، يعمل بالوقود السائل بمدى 2000 كم ورأس حربي 1500 كغ، وله ميزات تكتيكية إضافة إلى ميزاته الاستراتيجية.

ومن السمات البارزة لهذا الصاروخ وجود نظام توجيه وتحكّم في المرحلة الوسطى من مسيره يمكّنه من التحكّم في حالة الرأس الحربي وتصحيح مساره خارج الغلاف الجوي، وهو محصّن من هجمات الحرب الإلكترونية كما يتميّز بكونه لا يحتاج إلى حزم تحكّم ما يقلل من وزن الأنظمة المطلوبة في الرأس الحربي، ويزيد من وزن المواد الدافعة.

وحسب الوكالة فإن السرعة المنخفضة جداً في التحضير والإطلاق هي خاصية أخرى لـ”خرمشهر 4″، التي جعلته صاروخاً تكتيكياً إضافة إلى خصائصه الاستراتيجية، ونظراً لمحرّكه القوي جداً فإن لهذا الصاروخ تأثيراً خاصاً جداً، وهو 280 ثانية على الأرض و300 ثانية في الفراغ، كما أن وجود هذا المحرّك جعل سرعة هذا الصاروخ تصل إلى 16 ماخ خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخل الغلاف الجوي.