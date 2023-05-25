25-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

الأمن الروسي يحبط محاولة دبرتها المخابرات الأوكرانية لتخريب محطتين نوويتين في يوم النصر

محمد عباس

وقال مكتب الاتصال التابع لجهاز الأمن الفدرالي إنه تم اعتقال عنصرين من المجموعة كانا يستعدان لتخريب محطة الطاقة النووية واثنين من المتعاونين معهما.

وأضاف مكتب الاتصال في بيان أن “جهاز الأمن الفدرالي الروسي أحبط هجوما إرهابيا على منشآت الطاقة النووية والذي تم التخطيط له من قبل جهاز المخابرات الأوكرانية عشية الاحتفال بالذكرى الثامنة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وأوضح أن مجموعة إرهابية تخريبية تابعة لجهاز المخابرات الخارجية الأوكراني حاولت تخريب أكثر من 30 خط طاقة عالي الضغط، في لينينغراد وكالينين.

ووفقا لجهاز الأمن الفدرالي الروسي فإن هذه الخطة كانت تهدف إلى إغلاق المفاعلات النووية وتعطيل التشغيل العادي لمحطة الطاقة النووية وإلحاق أضرار بالاقتصاد الروسي وسمعة روسيا في هذا المجال.

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