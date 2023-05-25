25-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

الحرارة أعلى من معدلاتها غداً

بشار المحمد

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي، مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً ربيعياً معتدلاً، بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق الجزيرة، وسديميا في المناطق الشرقية والبادية، والرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة مساء تتجاوز سرعتها 45 كم/سا أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 31/15
المنطقة الجنوبية 30/15
المرتفعات الجبلية 20 /11
المنطقة الوسطى 30 / 15
المنطقة الساحلية 22 / 17
المنطقة الشمالية 30 / 17
منطقة الجزيرة 32 / 20
المنطقة الشرقية 33 / 21
منطقة البادية 30 / 18

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