الحرارة أعلى من معدلاتها غداً

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي، مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً ربيعياً معتدلاً، بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق الجزيرة، وسديميا في المناطق الشرقية والبادية، والرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة مساء تتجاوز سرعتها 45 كم/سا أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..