العقارب الصفراء السامة تصل إلى جزيرة شيبي البريطانية

ذكرت صحيفة “ديلي ستار” أن أعدادا كبيرة من العقارب السامة صفراء الذيل وصلت إلى بريطانيا من جزيرة صقلية الإيطالية على متن السفن التجارية التي تحمل شحنات الخضار والفواكه.

وقالت الصحيفة إن العقارب وصلت إلى جزيرة شيبي البالغ عدد سكانها حوالي 15 ألف نسمة، مشيرة إلى الطقس في بريطانيا يعتبر ملائما جدا لعيش تلك العقارب بسبب التغيرات مع الاحتباس الحراري.

يُشار إلى أن سم العقرب الأوروبي ذي الذيل الأصفر خطير ويمكن أن تؤدي لدغته إلى الموت في حال أدى إلى رد فعل تحسسي وإقياء مع العلم أن تلك العقارب لا تهاجم البشر إلا إذا شعرت بالتهديد.

كما يعتقد خبراء من الجمعية الملكية لعلوم الحشرات أن ارتفاع درجات الحرارة قد يجعل بريطانيا في وقت قريب الموطن المفضل لهذا النوع من العقارب.

يذكر أن العقرب الأوروبي أصفر الذيل هو عقرب أسود صغير الحجم ذو أرجل بنية مصفرّة ويبلغ طوله 4 سنتيمترات.