تعويم سفينة الشحن “شين هاي تونغ” في قناة السويس

وقال رئيس الهيئة في تصريح صحفي إن حركة الملاحة ستعود لطبيعتها في القناة بدءا من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي. وتمت عملية التعويم من خلال أربع قاطرات تتبع الهيئة.

وكانت وكالة الشحن “لِيث أيجينسيز” قد أعلنت أن سفينة الشحن التي تحمل اسم “شين هاي تونغ 23” جنحت في قناة السويس في مصر صباح الخميس وكانت تعيق خلفها أربع سفن على الأقل.