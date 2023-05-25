طقس اليوم.. أجواء ربيعية معتدلة مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق البلاد

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي، يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، وتكون الرياح جنوبية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة، وجنوبية غربية على باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة بعد الظهر، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غداً للارتفاع قليلا لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية، ويكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق منطقة الجزيرة، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: