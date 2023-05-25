فورين بوليسي: الغرب يضع سيناريوهاتٍ لاستخدام مقاتلات (F-16) لدعم كييف

واشنطن- سانا

كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن المسؤولين في أوروبا وأوكرانيا بدؤوا دراسة سيناريوهات استخدام مقاتلات من طراز (F-16) لما سمّي “أهدافاً متنوّعة” بمقدّمتها دعم كييف.

وأشارت المجلة إلى أن مسؤولين في أوروبا الشرقية وآخرين في أوكرانيا يضعون خططاً لاستخدام المقاتلات لدعم الدفاعات الجوية الأوكرانية وأغراض أخرى بما فيها مرافقة السفن التي تحمل الحبوب عبر البحر الأسود.

وذكرت تصريحات غربية رسمية وأخرى إعلامية أن المرحلة الأولى من تدريب القوات المسلحة الأوكرانية على قيادة مقاتلات (F-16) ستعقد في بريطانيا، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمّة مجموعة السبع في اليابان مؤخراً عن نية الحلفاء الغربيين البدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات (F-16) الأمريكية ومقاتلات أخرى من الجيل الرابع.

بدوره، كشف البيت الأبيض أن التدريب سيبدأ في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، ومع تقدّم عمليات التدريب سيتم اتخاذ قرار بشأن مَن وبأي كمية ستُنقل الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا إلا أن عمليات التسليم مخطّطة على المدى الطويل.

وكان وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا دعا في تصريحات مؤخراً إلى تسليم المقاتلات (F-16) إلى كييف بحجّة إبقاء السفن والطائرات الروسية خارج ممر الحبوب في البحر الأسود، بينما وصفت روسيا مثل هذه العمليات المحتملة بأنها المرحلة التالية من التصعيد، وحذّرت من أن المعدات ستصبح هدفاً مشروعاً للقوات الروسية.