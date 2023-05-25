قريتا قنوات ومفعلة تتبرعان بقيمة خط معفى.. و”المياه” تعلن نفاد الاعتمادات

السويداء- رفعت الديك

اشتكى أهالي بلدتي قنوات ومفعلة في الريف الشرقي للسويداء من تنصّل مؤسسة المياه من التزاماتها بعد أن قام سكان البلدتين بجمع مبلغ 105 ملايين ليرة قيمة تركيب 15 برج توتر حديد لمدّ خط كهرباء معفى من التقنين بناء على اتفاق مع مؤسسة المياه على أن تقوم الأخيرة بمدّ الأمراس وتركيب الفناجين بقيمة 55 مليوناً، موضحين أنه عند مراجعة المؤسسة كان الرد دوماً “عدم توفر الاعتماد وننتظر ردّ الوزارة”، علماً أن عدد السكان في القريتين يصل إلى ٣٠ ألف مواطن نصيب الأسرة فيه ٥ متر مكعب من المياه كلّ ثلاثة أشهر.

مدير مؤسسة المياه وائل الشريطي أعاد عبارة “المؤسسة بانتظار الردّ من هيئة التخطيط ووزارة المالية”، ولاسيما بعد نفاد الاعتمادات المخصّصة لهذا البند، مشيراً إلى أنه منذ بداية العام تقدّمت عدة قرى وبلدات في المحافظة بطلب تحييد الخطوط الكهربائية المغذية من التقنين لمصادر تزويد بلداتهم بالمياه على نفقتهم مع مساعدة المؤسسة بدفع أجور الدراسة والإشراف، وبناء عليه -حسب كلام الشريطي- تمت مخاطبة شركة الكهرباء من أجل تحييد الخطوط المغذية لهذه المشاريع عن التقنين وستدفع المؤسّسة نفقات الدراسة والإشراف.

ومع نفاد الاعتمادات بيّن الشريطي أن المؤسسة طلبت من وزارة الموارد المائية مخاطبة وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لتعديل البرنامج المادي للموازنة الاستثمارية للمؤسسة وإضافة مبلغ 500 مليون ليرة، ليصار إلى تأمين المواد المتبقية بهدف إنجاز مشاريع التحييد عن التقنين لبلدات قنوات- عرى- المجيمر- رساس، وما زلنا بانتظار الردّ!.