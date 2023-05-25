“ما أحلى أن نعيش” على مسرح ثقافة حمص

آصف إبراهيم

بحضور جماهيري كبير، من مختلف الأعمار، غصّت به صالة المسرح الكبير، أحيا كورال غاردينيا والأصدقاء بقيادة مغنية الأوبرا الفنانة غادة حرب أمسية غنائية متميزة بعنوان “ما أحلى أن نعيش” مساء أمس الأربعاء على مسرح قصر الثقافة بحمص، قدم خلاله مجموعة من موسيقا شارات مسلسلات الأطفال التي تركت بصمة في الذاكرة خلال العقود الماضية، ترافقها صور فيلمية تذكرنا بتلك المسلسلات التي تعود بنا إلى مرحلة الثمانينيات وما قبل.

بدأت مع موسيقا شارة مسلسل “افتح يا سمسم”، ثم شارة “ساندي بل” و”هايدي”، و”النسر الذهبي”، و”نحن والأصدقاء”، ثم “سنان”، و”ريمي”، و”بل وسيباستيان”، وأغنية “ما أحلى أن نعيش”، ومسلسلات “ساسوكي”، “غرنديزر”، “جزيرة الكنز”، “ليدي أوسكار”، و”القناص” و”جونغر”.

وقد لفتت مغنية الأوبرا غادة حرب الأنظار إليها كأول قائدة جوقة أكاديمية في سورية، حيث تقود جوقة غاردينيا والأصدقاء المكونة من ٢٩ مغني كورال من مختلف محافظات سورية، يرافقهم الأوركسترا الموسيقية المؤلفة من أساتذة وطلبة المعهد العالي للموسيقا.

تدرّجت حرب في رحلتها الفنية من عازفة على آلة الفلوت إلى مغنية أوبرا، تخرّجت في المعهد العالي للموسيقا بدمشق، ودمجت بعد ذلك ببراعة بين حبها للغناء الأوبرالي المنفرد والجماعي، وشغفها بقيادة الجوقات وهي مهنة مارستها كمتدرّبة ومساعدة لأكثر من عشر سنوات.

سبق للكورال أن قدّم ألبوم “زغاريد سورية” أعاد فيه توزيع الأغاني التراثية السورية التي تُغنى للعروس في حفل الحنا وتمّ جمعها من ذاكرة سيدات مسنات، من ثقافات الأكراد، والشركس، والأرمن، والسريان، الذين يعيشون في سورية.