محتال في الصين استخدم الذكاء الاصطناعي لسرقة 600 ألف دولار

استخدم محتال في الصين تقنية الذكاء الاصطناعي لتغيير شكله وانتحال شخصية صديق رجل أعمال انتزع منه أكثر من نصف مليون دولار على ما أفادت السلطات.

وقال الضحية غوو الذي لم تُذكر سوى كنيته أنه تلقى في نيسان مكالمة عبر الفيديو من شخص بدا شبيهاً شكلاً وصوتاً بأحد أقاربه. لكنّ الشخص الذي كان يتحدث معه كان في الواقع محتالاً استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعديل ملامح وجهه على ما ذكرت وسائل إعلام .

وادّعى المحتال أن صديقاً آخر بحاجة ماسة إلى مبلغ من المال. ونجح في إقناع غوو بتحويل 4.3 ملايين يوان (نحو 614.89 ألف دولار) من الحساب المصرفي لشركته.

وبعدما حوّل غوو المبلغ بعث برسالة إلى صديقه الذي انتُحلت هويته.وأدرك رجل الأعمال الخطأ الذي اقترفه عقب ردة الفعل التي أظهرها صديقه فاتصل بالشرطة التي أمرت المصرف بوقف عملية التحويل وتمكّن من استرداد 3.4 ملايين يوان (485.44 ألف دولار)، وفقاً للمقال.

ولم يجرِ التوصل بعد إلى هوية المسؤول عن عملية الاحتيال.