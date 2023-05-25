مخالفات تموينية جسيمة في حماة

حماة – البعث أون لاين

أتلفت رقابة حماة نحو 800 كغ بوظة عربية بعد صدور نتائج تحليلها مخالفة جرثومياً، كما تم ضبط معمل بوظة بإنتاج وبيع بوظة مخالفة جرثومياً حسب حماية المستهلك بحماة.

وبين رياض زيود مدير التجارة الداخلية في حماة ل”البعث أون لاين” أن عناصر الرقابة نظمت نحو 26 ضبطاً بمخالفاتٍ جسيمة بحق المخابز والشركات وتجار الجملة، ومحطة وقود تبيع بسعر زائد لمادة البينزين.

كذلك تم ضبط شركة لصناعة البطاريات تقوم بالتدليس في بطاقة البيان بإستخدام سجل تجاري وهمي، وعدم ذكر كفاءة البطارية في بطاقة البيان، إضافةً إلى ضبط منشأة للحلويات والمعجنات في السلمية لعدم تقديم بيان تكلفة.

أيضاً نظمت ضبوط بحق عددٍ من المخابز بنقص وزن ربطة الخبز، وتغريم المخالفين بمبلغ نحو 25 مليون ليرة، وضبط عدم وجود فواتير الشراء بالجملة وتغريم المخالفين بمبلغ نحو 18 مليون ليرة، كما تم ضبط مخالفة شروط نقل الحليب الطازج عبر نقله ببراميل زرقاء غير صالحة للمواد الغذائية ووجود أوساخ في الحليب وتغريم المخالف بمبلغ 960 ألف ليرة.