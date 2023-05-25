25-مايو-2023

جريدة البعث

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وفاة الملحن الفلسطيني حسين نازك عن عمر 81 عاما بعد صراع مع المرض

محمد عباس

نعت نقابة الفنانين فرع دمشق الفنان القدير حسين نازك الذي انتقل الى جوار ربه عن عمر ناهز 81 عاما.

وكانت نقابة الفنانين في سورية أعلنت تعرض الملحن الفلسطيني حسين نازك إلى أزمة صحية مفاجئة ما أدى إلى دخوله العناية المركزة في المستشفى.

يُشار إلى أن الملحن حسين نازك من مواليد القدس عام 1942 وبدأ مشوراه في عالم التلحين هناك  وفي عام 1969 انتقل إلى دمشق، ومن الأعمال الدرامية التي لحنها: “افتح يا سمسم، بهلول أعقل المجانين، الشتات، إلى جدي مع التحية، أبناء الغد، الدرب الطويل، بنت الضرة، وغيرها من الأعمال، “هارون الرشيد”، و”حرب السنوات الأربع”، وغيرها من المسلسلات ومن أبرز البرامج التي لحن لها، برنامج “سلامتك” الكويتي.

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