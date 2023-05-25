وفاة “ملكة الروك” تينا تيرنر

توفيت نجمة موسيقى الروك آند رول الأميركية المولد تينا تيرنر يوم الأربعاء عن 83 عاما.

وقال المتحدث باسم تيرنر إنها ماتت بسلام بعد صراع طويل مع المرض في منزلها بكوسناخت القريبة من زوريخ في سويسرا.

وبدأت تيرنر مسيرتها في خمسينيات القرن الماضي خلال الأعوام الأولى لظهور موسيقى الروك آند رول وتزايدت شعبيتها لتصبح ظاهرة على قناة (إم.تي.في) التلفزيونية.

وحصلت تيرنر التي يطلق عليها اسم “ملكة الروك آند رول” على ستة جوائز غرامي خلال فترة الثمانينيات. وفازت بثمانية جوائز غرامي على مدار تاريخها.

وجاء العشرات من أغنياتها على قائمة أفضل 40 أغنية مثل (تيبيكال ميل) و(ذا بست) و(برايفت دانسر) و(بتربي جود تو مي).وحضر 180 ألف شخص حفلها في ريو دي جانيرو عام 1988.