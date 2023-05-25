25-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

الصفحة الاخيرة صحيفة البعث 

وفاة “ملكة الروك” تينا تيرنر

محمد عباس

توفيت نجمة موسيقى الروك آند رول الأميركية المولد تينا تيرنر يوم الأربعاء عن 83 عاما.

وقال المتحدث باسم تيرنر إنها ماتت بسلام بعد صراع طويل مع المرض في منزلها بكوسناخت القريبة من زوريخ في سويسرا.

وبدأت تيرنر مسيرتها في خمسينيات القرن الماضي خلال الأعوام الأولى لظهور موسيقى الروك آند رول وتزايدت شعبيتها لتصبح ظاهرة على قناة (إم.تي.في) التلفزيونية.

وحصلت تيرنر التي يطلق عليها اسم “ملكة الروك آند رول” على ستة جوائز غرامي خلال فترة الثمانينيات. وفازت بثمانية جوائز غرامي على مدار تاريخها.

وجاء العشرات من أغنياتها على قائمة أفضل 40 أغنية مثل (تيبيكال ميل) و(ذا بست) و(برايفت دانسر) و(بتربي جود تو مي).وحضر 180 ألف شخص حفلها في ريو دي جانيرو عام 1988.

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