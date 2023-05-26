إيران والعراق يبحثان تعزيز آفاق التعاون الثنائي

وذكرت وكالة فارس للأنباء أن الجانبين أكدا في اتصال هاتفي أمس ضرورة تنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين، وكذلك تعزيز خطوط نقل الغاز الإيراني إلى العراق والتعاون الإقليمي.

وأعرب عبد اللهيان في الاتصال عن امتنانه لقيام العراق بالتحويلات المالية والمصرفية المتعلقة بالحجاج من اعتمادات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعا إلى مزيد من تعزيز التعاون المصرفي بين الجانبين.