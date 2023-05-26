26-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

إيران والعراق يبحثان تعزيز آفاق التعاون الثنائي

بشار المحمد

طهران – سانا

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين آخر تطورات العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة فارس للأنباء أن الجانبين أكدا في اتصال هاتفي أمس ضرورة تنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين، وكذلك تعزيز خطوط نقل الغاز الإيراني إلى العراق والتعاون الإقليمي.

وأعرب عبد اللهيان في الاتصال عن امتنانه لقيام العراق بالتحويلات المالية والمصرفية المتعلقة بالحجاج من اعتمادات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعا إلى مزيد من تعزيز التعاون المصرفي بين الجانبين.

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