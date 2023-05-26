استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي جنوب الخليل

الأرض المحتلة – سانا

استشهد فلسطيني اليوم برصاص مستوطن إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطناً أطلق الرصاص تجاه شاب فلسطيني قرب مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب المدينة، ما أدى إلى استشهاده.

إلى ذلك، تواصل قوات الاحتلال لليوم الرابع عشر على التوالي حصار قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية، حيث تواصل إغلاق المدخلين الرئيسيين للقرية، وتمنع الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلك طرق ترابية وعرة للوصول إلى مدارسهم وأماكن عملهم.