الخارجية الصينية: التدريبات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية تفاقم سباق التسلح

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، للصحفيين اليوم: “إن هذه الأعمال العسكرية تتجاهل تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وتؤدي إلى تفاقم سباق التسلح وتقوض نظام عدم الانتشار النووي، كما تقوض السلام والاستقرار الإقليميين”.

وأكدت نينغ أن بلادها تُعير اهتماماً كبيراً لتطور الأحداث في شبه الجزيرة الكورية، وتعبّر عن قلقها من الأعمال الأمريكية والكورية الجنوبية وإجراء تدريبات ومناورات عسكرية.

وتنفذ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أكبر تدريبات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية بمناسبة الذكرى الـ 70 للتحالف بين البلدين.