الغباش يبحث مع المدير الإقليمي للصحة العالمية سبل تعزيز التعاون الصحي
جنيف – سانا
بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري سبل تعزيز التعاون الصحي، وضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل الأمثل.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 76 لجمعية الصحة العالمية في جنيف المستجدات والأولويات المتعلقة بالرعاية الصحية، حيث أعرب الوزير الغباش عن شكره للمنظمة لدعمها المستمر للقطاع الصحي في سورية، ولا سيما خلال فترة انتشار فيروس كورونا ووقوع كارثة الزلزال.