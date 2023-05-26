الغباش يبحث مع المدير الإقليمي للصحة العالمية سبل تعزيز التعاون الصحي

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 76 لجمعية الصحة العالمية في جنيف المستجدات والأولويات المتعلقة بالرعاية الصحية، حيث أعرب الوزير الغباش عن شكره للمنظمة لدعمها المستمر للقطاع الصحي في سورية، ولا سيما خلال فترة انتشار فيروس كورونا ووقوع كارثة الزلزال.