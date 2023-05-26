القوات الروسية تُحبط 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مدير المركز الصحفي للمجموعة ياروسلاف ياكيمكين قوله: في سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك دمرت مدفعية هاوتزر ذاتية الدفع “مستا – إس” التابعة لقوات “زاباد” الروسية بالقرب من بلدة كوتشيروفكا مدفعا معاديا من طراز “دي -20 “، وأحبطت أربع محاولات تناوب للقوات الأوكرانية باتجاه المحاور الأمامية.

ولفت ياكيمكين إلى أن طيران القوات الروسية نفذ ضربات صاروخية على نقاط الانتشار المؤقت للواء الأغراض الخاصة الأوكراني الأول، ومناطق تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الآلي المنفصل الرابع عشر، ووحدة الدفاع الإقليمي الأوكرانية، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي “بانتسير – اس” الروسية أسقطت ثلاث مسيرات معادية.

وفي سياق متصل أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية فاسيلي غولوبيف أن نظام الدفاع الجوي الروسي أسقط صاروخا أوكرانيا قرب بلدة موروزوفسك في المقاطعة.

وفي وقت سابق أفاد فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة دون طيار عند اقترابها من مدينة بيلغورود.