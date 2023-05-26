برلمان البيرو يُعلن الرئيس المكسيكي شخصاً غير مرغوب به

وكان أوبرادور وصف بولوارتي بأنها مغتصبة للسلطة، رافضاً التنازل لها عن رئاسة ،تحالف المحيط الهادئ، التكتل التجاري في أميركا اللاتينية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن المشرعين في البيرو وافقوا بغالبية 65 صوتاً مقابل أربعين، وامتناع مشرعين اثنين عن التصويت على قرار يعلن لوبيز أوبرادور شخصاً غير مرغوب فيه بدعوى انتهاكه “مبدأ عدم التدخل في شؤون” دولة أخرى، وطلب البرلمان من وزارتي الخارجية والداخلية اتّخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم دخول الرئيس المكسيكي التراب الوطني البيروفي.

وتولّت بولوارتي السلطة بعد محاكمة رئيس البيرو السابق بيدرو كاستيو واعتقاله لمحاولته حل البرلمان والحكم عبر إصدار مراسيم في كانون الأول الماضي.

وانتقد اليساريون في أميركا اللاتينية الإطاحة بكاستيو، بما في ذلك المكسيك التي منحت زوجته وأطفالها حق اللجوء، وهذا الشهر رفض لوبيز أوبرادور تسليم رئاسة “تحالف المحيط الهادئ” إلى البيرو، كما كان مقرّراً بحجة أن بولوارتي ليست رئيسة شرعية.