بمشاركة سورية… بدء فعاليات المجلس العام لاتحاد الشباب الديمقراطي العالمي

وشارك الوفد السوري ضمن حفل الافتتاح بفقرة فنية غنائية فلكلورية، كما نظم الطلبة جناحاً خاصاً بالتراث الشعبي السوري في جامعة الطب “ايلام”.

وتستمر فعاليات الاجتماع حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

ويضم الوفد السوري عماد العمر ويوسف شاهين من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية، وقاسم الشاغوري عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شبيبة الثورة، وعروة محمود رئيس فرع كوبا لاتحاد الطلبة.

واتحاد الشباب الديمقراطي العالمي منظمة شبابية عالمية تأسست عام 1945، وتضم أكثر من 200 منظمة شبابية معادية للإمبريالية من مختلف أرجاء العالم.