جولة حاسمة في الدوري الكروي الممتاز وصراع اللقب والهبوط يشتد

تنطلق اليوم الجولة ما قبل الأخيرة من الدوري الكروي الممتاز، وباستثناء مباراة جبلة مع الكرامة فإن بقية المباريات مهمّة للغاية سواء على القمة أو على الهروب من الهبوط.

الأنظار ستتجه إلى ملعب الباسل في حمص، حيث يستضيف الوثبة فريق الفتوة المتصدّر، المباراة ستكون مفصلية للفتوة الذي يسير بالبطولة كما يشتهي وهو أكثر جدية للوصول إلى نقاطها التي ترفع رصيده أكبر من ذي قبل، وقد يتوج باللقب في هذه المباراة بالذات إن تعثر منافسه الوحيد أهلي حلب باللقاء مع المجد، فتعادل أهلي حلب أو خسارته مع فوز الفتوة فإن هذه الحصيلة تعني أن الفتوة سيكون بطل الدوري وتصبح مباريات الأسبوع الأخير الخاصة بالمنافسة ليس لها أي أهمية وهي تحصيل حاصل.

الوثبة الضيف ترنح في المباريات الأخيرة وخسر أغلبها مع تعادل في مباراتين ولم يقدّم العرض الذي اعتاد عليه المتابعون، وهذا يرفع من كفة الفتوة في المباراة من الناحيتين البدنية والفنية، على العموم فإن الوثبة جاهز ليقدم مباراة جيدة تليق باسمه وهو لا يهتمّ اليوم بأمور المنافسة وسيلعب كما يجب أن يلعب، الفتوة بالصدارة وله 37 نقطة والوثبة سادس الدوري وله 28 نقطة، وكان الفريقان تعادلا ذهاباً.

أهلي حلب الوصيف بـ 36 نقطة يحلّ ضيفاً على المجد الأخير (12 نقطة)، المباراة مهمّة لكلا الفريقين، فأهلي حلب يعتبر المباراة بوابة العبور نحو اللقب، بينما يعتبرها المجد طوق نجاة له، الضيف يعلم أن أي نتيجة غير الفوز ستحرمه من تحقيق حلمه، لذلك سيزج المدرّب حسين عفش بكل ما يملك من أوراق رابحة وصولاً إلى الفوز المنتظر، الأهلي فاز بالذهاب بهدف وحيد.

في حماة سيستقبل الطليعة ضيفه الجيش وهو على أعتاب الهبوط، الجيش الخامس وله 28 نقطة يبحث عن حفظ ماء وجهه وتأكيد أهميته بين كبار الدوري، بينما يسعى الطليعة لنيل نقاط الأمان التي تبعده عن خطر الهبوط، في الذهاب فاز الجيش بهدفين نظيفين.

أكثر المباريات حساسية هي مباراة حطين مع الوحدة التي ستقام على ملعب الباسل في اللاذقية، فالفريقان يحتلان المركزين التاسع والعاشر برصيد 12 نقطة وهما غارقان بهمّ الهبوط والفائز في المباراة سينجو من الهبوط باعتبار نقاطها مضاعفة، المباراة متكافئة إلى حدّ بعيد وكل الاحتمالات واردة وسبق للفريقين أن تعادلا في الذهاب بهدف لهدف.

آخر المباريات ستجري على ملعب طرطوس بين جبلة والكرامة لعقوبة فرضت بحق جبلة، واللقاء هو لتحسين المواقع، علما أن مباراة الكرامة هي الأخيرة له هذا الموسم وسيودع بعدها الدوري، أما تشرين فسيغيب عن مباريات هذا الأسبوع.

المحرر الرياضي