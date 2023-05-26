لافروف: روسيا مستعدة لتلبية احتياجات الجيش الصومالي لمكافحة الإرهاب

وعقب محادثات مع نظيره الصومالي أبشير عمر جامع في موسكو اليوم قال لافروف وفقاً لوكالة سبوتنيك: “أكدنا من جديد استعدادنا لتلبية احتياجات الجيش الوطني الصومالي بالمعدات المناسبة لتكملة جهود مكافحة الإرهابيين والمتطرفين الذين ما زالوا على أراضي هذا البلد، وأعني جماعات مثل حركة الشباب والقاعدة المحظورة في روسيا الاتحادية”.

وأضاف لافروف: “من المهم الآن البدء تدريجياً في رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي عن الصومال، فهي بالفعل قديمة، وتعيق الآن جهود الحكومة الصومالية لتحقيق الاستقرار في وضع البلاد”، مؤكداً أن موسكو ستواصل تقديم المساعدة في تدريب الشرطة الوطنية الصومالية.

من جهته ذكر جامع أن الجانب الروسي يساعد في وضع الصومال على قدميه في مجالات مثل الأمن، ودعم بعثات الاتحاد الأفريقي، كما يقدم الدعم للبلاد من خلال المنظمات الإنسانية.