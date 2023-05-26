مباراة قمة بين الكرامة والأهلي في دوري سلة المحترفين

تشهد مباريات الجولة الثامنة من إياب دوري كرة السلة للمحترفين مباريات مصيرية خاصة لفريقي الكرامة والجيش اللذين يتنافسان لدخول دور الفاينال، حيث انحصرت البطاقة الأخيرة بينهما بعد خسارة الجلاء أمس الأول أمام الوحدة (68-70)، أما البطاقة الثانية للهبوط فباتت محصورة بين حطين والوثبة، ويبقى اللقاء المهمّ الذي سيجمع الفريقين في المرحلة القادمة هو الحاسم لمعرفة هوية الفريق الذي سيرافق الطليعة للدرجة الثانية.

مباريات الجولة تشهد لقاء قمة بين الكرامة وأهلي حلب اليوم الساعة التاسعة مساءً على أرض صالة غزوان أبو زيد في حمص. الكرامة سيخوض اللقاء على أمل الفوز الذي يبقيه في دائرة المنافسة على دخول الفاينال، وأعدّ العدة جيداً لمواجهة الأهلي بطل الدوري والمتصدّر الحالي، حيث استقدم اللاعب اللبناني علي حيدر لتحقيق الفوز وإلحاق الهزيمة الثانية بالأهلي وهو الكفيل برفع حظوظه للتأهل، خاصة وأنه سيواجه منافسه المباشر الجيش بالمرحلة المقبلة في دمشق، وفي حال الخسارة فيعني فقدان بصيص الأمل بالتأهل للفاينال، من جهته الأهلي سيلعب بقوة ودون استهتار وتأكيد أن فوزه بالذهاب (99-97) بعد ثلاثة تمديدات لم يكن مجرد مصادفة، إضافة لرغبته بإنهاء الدوري بخسارة واحدة فقط.

وفي صالة ناصح علواني في حماة يستقبل النواعير (الثالث) فريق الوثبة (قبل الأخير) الذي يأمل أولاً بردّ الدين لخسارته بالذهاب (64-90) وثانياً لتحقيق فوز يضمن به بقاءه في الأضواء، لكنه يدرك صعوبة المباراة، خاصة وأن النواعير بات رقماً صعباً بالدوري ولن يفرط بالمباراة كي لا يخسر مركزه الثالث لمصلحة الجيش الذي سيلاقيه في المرحلة الأخيرة من الدوري.

ويتوجّه حطين إلى حلب للقاء الحرية وعينه على نقاط الفوز، وفي حال تحققت فسيضمن بقاءه رسمياً بالأضواء (إن خسر الوثبة) ولعلّ فوزه على جاره تشرين بالمرحلة الماضية يؤكد سعيه للوصول لمراده، خاصة وأن الحرية سيلعب دون أي ضغوط ويسعى لتعويض خسارته بالذهاب (60-81).

وتختتم يوم غدٍ الجولة فيلعب في حلب الجلاء مع تشرين بمباراة تأدية للواجب، واللقاء فرصة لتشرين لردّ الدين لخسارته بالذهاب (54-70) إلا أن المنطق يؤكد أن الفوز قريب من الجلاء.

وإلى حماة يشدّ الجيش الرحال لملاقاة الطليعة، ولن يجد فيها الجيش صعوبة بالفوز، ولاسّيما أن الطليعة ودّع الدوري وهبط للدرجة الثانية.

عماد درويش