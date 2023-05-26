وفدٌ أوروبي تضامني يزور فرع طرطوس: نؤكّد التعاون لكسر الحصار المفروض على سورية

طرطوس – البعث

استكمالاً للزيارة التي يقوم بها وفد قيادة حزب “كازا باوند” الإيطالي، والجبهة الأوروبية للدفاع عن سورية، إلى الجمهورية العربية السورية، قام الوفد ظهر اليوم بزيارة إلى فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي، والتقى أمين الفرع، الرفيق محمد حبيب حسين.

وقد رحب أمين الفرع بالوفد الضيف وأشاد بجهود رئيس الحزب وأعضاء الجبهة الطيبة لتضامنهم ودعمهم ولمواقفهم الثابتة تجاه سورية، وجهودهم في إيصال حقيقة ما يحدث على الأرض السورية من إرهاب وحصار وحرب اقتصادية وانعكاساتها على الحياة المعيشية للمواطن.

وأكد حسين أن المواطن السوري يثمّن عالياً مواقف كل الشرفاء الذين وقفوا مع سورية، خلال فترة الحرب وكل ماتمر به من ملمات وظروف صعبة واستثنائية.

من جانبه، رئيس الوفد وحزب “كازا باوند” جان لوكا يانوني، تحدث عن العلاقة المتينة التي تجمع الشعبين الصديقين الإيطالي والسوري، مبيناً أن الهدف من الزيارة اليوم تأكيد حرص حزبه الدائم على تقديم الدعم المستمر لسورية وشعبها، والعمل معاً لتطوير مشاريع التعاون في مختلف المجالات بما يساهم بكسر حاجز الحصار الجائر المفروض على سورية.

حضر اللقاء عضو قيادة فرع الحزب، الرفيق سمير خضر، رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام، ورئيس الجالية السورية في إيطاليا، جمال أبو عباس.