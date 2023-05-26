26-مايو-2023

جريدة البعث

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البعث أونلاين 

10 مراكز لاستلام محصولي القمح والشعير الإكثاريين

بشار المحمد

اتخذت المؤسسة العامة لإكثار البذار جميع الإجراءات والتسهيلات اللازمة لضمان استلام محصولي القمح والشعير الاكثاريين وتنفيذ خطتها الإنتاجية والمحافظة على حقوق الفلاحين المتعاقدين على امتداد ساحة القطر.

فقد تم افتتاح 10 مراكز لاستقبال الأقماح والشعير المتعاقد عليه في محافظات دير الزور وحلب وحماة وحمص وريف دمشق ودرعا، كما وفرت المؤسسة احتياجاتها من الأكياس الجديدة للأقماح والمستعمل للشعير بسعر 10 آلاف للكيس الجديد و5 آلاف للكيس المستعمل.

وتتضمن خطة المؤسسة لهذا الموسم 70 ألف طن بذار قمح قاسي وطري، و6 آلاف طن بذار شعير ثنائي وسداسي الصف.

كذلك وفرت المؤسسة مستلزمات العمل من معايير القبابين وصيانة مراكز الغربة، واتخذت جميع الإجراءات المالية الكفيلة بدفع مستحقات الفلاحين خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم.

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