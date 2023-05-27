إعادة خط توتر الطبقة الأبواب إلى الخدمة في الحسكة

وأكد مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة إعادة الخط إلى الخدمة، وتغذية الأحياء تدريجيا بعد الانتهاء من نصب برجي توتر كهربائي في قرية قبر عامر جنوب غرب الحسكة، ونصب برج ثالث انهار مساء أمس جانب المحطة الرئيسية عند مدخل مدينة الحسكة الجنوبي.

وبين عكلة أن سبب انهيار الأبراج هو وجود نقاط ضعف في البرج، ناتجة عن سرقة زوايا الأبراج على يد مجهولين، ما يتسبب بانهياره في حال تعرض المنطقة لأي عاصفة، منوهاً بأن الورشات تمكنت من إعادة نصب الأبراج وإصلاحها رغم ما تعانيه الشركة من جراء عدم توافر مستلزمات الإصلاح، وصعوبة تأمينها في ظل الظروف الراهنة.