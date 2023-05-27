28-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

إعادة خط توتر الطبقة الأبواب إلى الخدمة في الحسكة

بشار المحمد

أنهت الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة أعمال نصب وإصلاح الأبراج المنهارة على مسار خط التوتر الكهربائي 230 ك ف الواصل بين محطتي الطبقة والأبواب.

وأكد مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة إعادة الخط إلى الخدمة، وتغذية الأحياء تدريجيا بعد الانتهاء من نصب برجي توتر كهربائي في قرية قبر عامر جنوب غرب الحسكة، ونصب برج ثالث انهار مساء أمس جانب المحطة الرئيسية عند مدخل مدينة الحسكة الجنوبي.

وبين عكلة أن سبب انهيار الأبراج هو وجود نقاط ضعف في البرج، ناتجة عن سرقة زوايا الأبراج على يد مجهولين، ما يتسبب بانهياره في حال تعرض المنطقة لأي عاصفة، منوهاً بأن الورشات تمكنت من إعادة نصب الأبراج وإصلاحها رغم ما تعانيه الشركة من جراء عدم توافر مستلزمات الإصلاح، وصعوبة تأمينها في ظل الظروف الراهنة.

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