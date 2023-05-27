ارتفاع ملموس على درجات الحرارة والجو ربيعي حار وغائم جزئياً بشكل عام

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ربيعياً حاراً وغائماً جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر ليلاً على بعض المناطق الغربية، وسديمياً مغبراً في المناطق الجنوبية والبادية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلو متراً في الساعة، تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا، مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وغائماً جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق أماكن متفرقة من البلاد، وسديمياً مغبراً في اغلب المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: