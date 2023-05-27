الاحتفال بتوزيع أوسمة الإخلاص لأسر وذوي الشهداء في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

أُقيم احتفال تكريمي حاشد لأسر وذوي الشهداء والجرحى والمفقودين على مدرج دار الأسد للثقافة بمدينة اللاذقية نظمته محافظة اللاذقية بالتعاون مع مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودي ، تخللها توزيع أوسمة الإخلاص لأنبل بني البشر .

محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال رحبّ بأمّهات وآباء الشهداء وذويهم وبكل المكرّمين المشاركين، مبيّناً أنّ الوطن يعلو فوق أي شخص وقضية، لكنه ينحني لأبنائه الشهداء، وإننا اليوم نقطف ثمار انتصارنا وصمودنا بالتضحيات العظيمة لأكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر.

بدوره، مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين، نوّه فيها إلى السعادة العامرة التي تغمر القلوب بوجود ذوي وأسر أنبل البشر، والتواصل معهم والذي هو شرف لكل إنسان مخلص وطني في سورية، فهم أبناء سورية التي لا ترضى الذل والهوان الذين أكدوا للكون أنّ الأجساد تفنى لتبقى الأوطان شامخة عزيزة.

وتحدثت كلمة ذوي وأسر الشهداء التي ألقاها والد الشهيد نبيل أحمد غانم عن معاني الشهادة وقدسيتها و مناقبية الشهيد وتضحيته بأغلى مايملك دفاعاً عن تراب الوطن وعزته وكرامته .

كذلك، جرى تكريم أسر وذوي الشهداء والجرحى والمفقودين وذلك بحضور الرفيق المهندس هيثم إسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب وعدد من الضباط القادة والقيادات السياسية والعسكرية في محافظة اللاذقية، وتمّ منح ٤٠٠ من أسر وذوي الشهداء وسام الإخلاص وتكريمهم بالتعاون بين محافظة اللاذقية ومديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة .