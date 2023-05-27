27-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

الخارجية الروسية: توريد تركيا أسلحة إلى نظام كييف يتعارض مع دور الوسيط الذي تدّعيه

بشار المحمد

موسكو-سانا

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن توريد تركيا أسلحة إلى نظام كييف يتعارض مع النوايا التركية المعلنة، و”لا يتفق مع دور الوسيط” الذي تدعيه أنقرة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن يوري بليبسون مدير الدائرة الأوروبية الرابعة في الوزارة قوله: “أعربت أنقرة مراراً وتكراراً عن رغبتها في ضمان وقف مبكر لإطلاق النار في أوكرانيا.. واستئناف عملية التفاوض من خلال وساطة خاصة بها”، لافتاً إلى أن “إمداد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية يتعارض بشكل مباشر مع هذه النوايا، ولا يتوافق بأي حال من الأحوال مع دور الوسيط”.

وكان السفير الأوكراني لدى أنقرة فاسيلي بودنار أعلن في وقت سابق عن خطط لشركة بايكار التركية لبدء خطوط إنتاج مسيرات هجومية من طراز بيرقدار في أوكرانيا، مصرحاً أيضاً بأنه يمكن إنشاء مصنع لتلك المسيرات على الأراضي الأوكرانية، بينما كشفت وسائل إعلام بأن تركيا سلمت إلى أوكرانيا أكثر من 50 مركبة مدرعة من طراز كيربي.

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