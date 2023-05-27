السفير ديوب يبحث مع وزير العدل الإيراني التعاون القضائي الثنائي

وأكد وزير العدل الإيراني خلال اللقاء أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وضرورة تطويرها وخاصة في المجال القضائي، إضافةً إلى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وأضاف: “كما كنا معاً في محاربة الإرهاب وتحقيق الانتصارات، فسنكون معاً في عملية إعادة الإعمار وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بما يخدم مصالح الجانبين”.

بدوره أشار السفير ديوب إلى أن هناك مجالات متعددة للتعاون المشترك في المجال القضائي والحقوقي، بما فيها مكافحة الجريمة المنظمة.

ولفت ديوب إلى أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سورية ولقاءاته مع السيد الرئيس بشار الأسد، وما تمخض عنها من نتائج إيجابية تخدم البلدين والشعبين الصديقين، وخاصة في ظل التحولات السياسية الإقليمية التي تشهدها المنطقة والعالم.

وقال ديوب: إن العلاقات السورية الإيرانية راسخة، و هي تخدم البلدين والأمن والاستقرار في المنطقة، ويجب المحافظة عليها وتعزيزها في كل المجالات، موضحاً أن التعاون الثنائي بين البلدين مع الدول الصديقة ومحور المقاومة، أدى إلى هزيمة الإرهاب و إفشال المشاريع التي تستهدف هوية المنطقة و تراثها و مواردها و خيراتها.

حضر اللقاء مساعد وزير العدل للشؤون الدولية وحقوق الإنسان الإيراني الدكتور عسكر جلاليان، والدكتور مسعود علي زاده مدير عام مكتب التعاون الدولي في وزارة العدل الإيرانية، والدكتور محمد توفيق أبوغالون الوزير المفوض في السفارة السورية بطهران.