القوات العراقية تعلن انطلاق المرحلة الـ5 من عملية ملاحقة فلول إرهابيي “داعش”
بغداد – سانا
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم انطلاق المرحلة الخامسة من عملية (سيوف الحق)، لملاحقة فلول إرهابيي تنظيم “داعش” في عدد من المناطق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للخلية قوله: إنه “استناداً إلى معلومات استخبارية، انطلقت المرحلة الخامسة من عمليات (سيوف الحق) لملاحقة بقايا عناصر عصابات “داعش” الإرهابية في مناطق ديالى وطوز خرماتو وكركوك”، مشيراً إلى أن العملية تشترك فيها قوات الجيش والحشد الشعبي بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش والمفارز الفنية من الاستخبارات العسكرية.
وتواصل القوات العراقية عملياتها لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في مختلف المناطق.