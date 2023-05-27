انتخاب مهندسة سورية عضواً في لجنة “عمل المرأة” بمنظمة العمل العربية
القاهرة-سانا
انتخب فريق الحكومات بلجان مؤتمر العمل العربي بالأغلبية رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي عضواً في لجنة شؤون عمل المرأة بمنظمة العمل العربية، على هامش فعاليات الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي المقامة في مصر.
وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الانتخابات جاءت خلال فعاليات الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية في مصر، خلال الفترة الممتدة من الـ 22 من أيار الجاري ولغاية الـ 29 منه.
وشارك بالمؤتمر وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية من 21 دولة عربية وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات العربية والدولية وعدد من السفراء والشخصيات العامة.