تكريم 227 أسرة شهيد في حماة

حماة – ذكاء أسعد

كرّمت الأمانة العامة لمحافظة حماة بالتعاون مع مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين اليوم، 227 أسرة شهيد من الجيش العربي السوري من مختلف مناطق المحافظة، تقديراً لتضحيات ذويهم.

وأكد مدير مديرية شؤون الشهداء وجرحى الحرب والمفقودين أن تكريم عائلات الشهداء هو شرف لكل إنسان وطني في سورية، مبيناً أن الشهداء باقون في الضمير والوجود، فهم من قال للعالم أجمع: إننا أبناء سورية التي لاترضى الذل والهوان، وعلموا العالم أسمى آيات الشرف والبطولة.

بدوره، الرفيق أشرف باشوري، أمين فرع الحزب قال: يأتي هذا اليوم ليجسد معنى التلاحم بين شعب سورية وقيادته وأسر شهدائنا الأبرار الذين هم مصدر فخر واعتزاز لأبناء هذا الوطن في بذل الغالي والرخيص من أجل رفعة الدولة وتقدمها، مضيفاً: “نعم إنهم شهداء الجيش العربي السوري الذين علموا الأجيال قيم العزة والفداء”.

وأكد الدكتور محمود زنبوعة، محافظ حماه، أن” الشعب العربي السوري سطر ملاحم بطولية بأغلى مايملك الإنسان ،الدم وإرادة الحياة،.. دم الشهداء الذي أنبت كرامة وانتصاراً ومجداً.. فتحية لأرواحهم الطاهرة التي اتحدت لتشكل حصن أمان للوطن”.

من ناحيته، صالح مطر ،مدير أوقاف حماه، أشاد بتضحيات الجيش، مؤكداً أنه لولا تضحيات الشهداء لم يجد المواطن رغيف خبز يأكله أو بيت يسكنه، ولا مدرسة يدرس فيها أبناءه، ولا مسجداً ولاكنيسة يتعبد لله فيهما.