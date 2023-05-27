جولة للوقوف على الواقع الزراعي في القلمون

ولفت قطنا إلى ضرورة تحديد الأماكن الزراعية لزراعتها بالوردة الشامية أو بمحاصيل رعوية لتخفيف الضغط عن المراعي وضرورة استخدام المبيدات المرخصة من وزارة الزراعة داعياً لتشكيل جمعيات أو شركات تسويقية من المجتمع المحلي في المنطقة لتسويق المنتجات الزراعية فيها.

وأشار قطنا إلى أنه تم تشكيل لجان وفرق علمية وفنية من البحوث الزراعية واتحاد الفلاحين لإعادة إحياء المنطقة زراعياً وإيجاد حلول تتناسب مع طبيعتها واستثمارها زراعياً بالنباتات المناسبة ما يساعد في استقرار الفلاحين وتعزيز الاستثمار الاقتصادي الصحيح لكامل المساحات المتاحة فيها.

وخلال مشاركة وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور في الجولة بمنطقة جرود فليطة ووادي مرطيبة وجرود قارة ووادي ميرا والنبك، بين قدور في تصريح للصحفيين أن 20 بالمئة من مادة المازوت تم تخصيصها للقطاع الزراعي لتشجيع الاستثمار في هذا المجال.