رئيسي: الغرب يسعى لخلق الانقسامات بين دول (أوبك) خدمة لمصالحه
طهران – سانا
حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من محاولات الدول الغربية خلق الانقسامات والخلافات بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” لتأمين مصالحها.
ودعا رئيسي خلال استقباله الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط، هيثم الغيص في طهران اليوم، الدول الأعضاء إلى العمل على منع نحقيق أهداف الدول الغربية من خلال تعزيز تماسكها، معتبراً التعامل البناء بين هذه الدول عاملاً مهماً في نجاح أداء هذه المنظمة الدولية.
وأشار رئيسي إلى أن إيران يربطها تعاون بناء مع منظمة أوبك، وترغب باستمرار هذا التعاون ورفع مستواه وتعزيزه أكثر من أي وقت مضى، لافتاً إلى أن الهدف من تأسيس المنظمة هو حماية حقوق المنتجين للنفط، والحيلولة دون التمييز ضدهم.
وفي شأنٍ آخر، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن تكرار مزاعم رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي الواهية ضد إيران يندرج ضمن الحرب النفسية والإعلامية للمحور المناهض لطهران، وبهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من الأسلحة والمساعدات المالية من الدول الغربية.
ووصف كنعاني التصريحات الأخيرة لزيلينسكي، كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا بأنها إسقاط يهدف لحرف الرأي العام، واستعراض سياسي مصحوب بادعاءات لا أساس لها، معتبراً أن تلك التصريحات تفتقر إلى أي قيمة.
وكانت إيران أعلنت سابقاً ضرورة إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن، وبأنها مستعدة لتقديم المساعدة لتحقيق ذلك.
من جهةٍ أخرى، قُتل عنصران من قوات حرس الحدود الإيرانية، وأُصيب اثنان آخران بجروح اليوم، نتيجة استهداف عناصر من حركة طالبان الأفغانية معبر ساسولي الحدودي، في منطقة زابول بإقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.
وقال المركز الإعلامي لقيادة حرس الحدود: إن قوات حرس الحدود الإيرانية ردّت على اعتداء عناصر طالبان، وأوقعت خسائر فادحة في صفوفهم.
بدوره أعلن نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد قاسم رضائي أن قوات تابعة لحركة طالبان أقدمت على إطلاق النار، صوب مقرٍ للشرطة في معبر ساسولي، ما يشكل انتهاكاً لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.
وأوضح رضائي أن تصرف قوات حركة طالبان واجه رداً حاسماً من قبل قوات حرس الحدود الإيرانية، مشيراً إلى أن رئيس شرطة البلاد أصدر الأوامر الحاسمة لحرس الحدود بالدفاع عن الحدود بكل شجاعة، وبعدم السماح لأحد بانتهاكها.
ودعا رضائي إلى محاسبة حكام أفغانستان الحاليين على أفعالهم غير المدروسة والمخالفة للمبادئ الدولية.