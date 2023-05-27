رئيسي: الغرب يسعى لخلق الانقسامات بين دول (أوبك) خدمة لمصالحه

ووصف كنعاني التصريحات الأخيرة لزيلينسكي، كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا بأنها إسقاط يهدف لحرف الرأي العام، واستعراض سياسي مصحوب بادعاءات لا أساس لها، معتبراً أن تلك التصريحات تفتقر إلى أي قيمة. وكانت إيران أعلنت سابقاً ضرورة إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن، وبأنها مستعدة لتقديم المساعدة لتحقيق ذلك.

من جهةٍ أخرى، قُتل عنصران من قوات حرس الحدود الإيرانية، وأُصيب اثنان آخران بجروح اليوم، نتيجة استهداف عناصر من حركة طالبان الأفغانية معبر ساسولي الحدودي، في منطقة زابول بإقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وقال المركز الإعلامي لقيادة حرس الحدود: إن قوات حرس الحدود الإيرانية ردّت على اعتداء عناصر طالبان، وأوقعت خسائر فادحة في صفوفهم.

بدوره أعلن نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد قاسم رضائي أن قوات تابعة لحركة طالبان أقدمت على إطلاق النار، صوب مقرٍ للشرطة في معبر ساسولي، ما يشكل انتهاكاً لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.

وأوضح رضائي أن تصرف قوات حركة طالبان واجه رداً حاسماً من قبل قوات حرس الحدود الإيرانية، مشيراً إلى أن رئيس شرطة البلاد أصدر الأوامر الحاسمة لحرس الحدود بالدفاع عن الحدود بكل شجاعة، وبعدم السماح لأحد بانتهاكها.

ودعا رضائي إلى محاسبة حكام أفغانستان الحاليين على أفعالهم غير المدروسة والمخالفة للمبادئ الدولية.