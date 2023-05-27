رئيس صربيا يستقيل من رئاسة الحزب الحاكم في البلاد

ونقلت وكالة بيتا الإخبارية الصربية عن فوتشيتش قوله: “لن أترك الحزب أبداً لكن حان الوقت لترك قيادته”، مقترحاً تعيين ميلوس فوسيفيتش زعيماً جديداً للحزب.

ويأتي هذا التطور في وقت وضعت صربيا فيه الجيش في حالة تأهب، حيث حركت وحدات عسكرية إلى الحدود مع إقليم كوسوفو الذي شهد اشتباكات بين الشرطة ومواطنين صرب.

وبدأت تلك الاشتباكات بعد أن تحركت الشرطة لفرض رؤساء بلديات على مناطق يسكنها الصرب.

يذكر أن إقليم كوسوفو أعلن في 2008 استقلاله من جانب واحد، وتلقى اعترافاً من بعض الدول الأوروبية، لكن صربيا لا تعترف باستقلاله.