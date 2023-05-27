وزير التربية يبحث مع ممثل “اليونيسيف” محاور التعاون لدعم التعليم في سورية

وأشار الوزير طباع إلى أهمية التعاون مع اليونيسيف، ومتابعة إنجاز الخطط والبرامج المختلفة، موضحاً أن الوزارة تركز على تعويض الفاقد التعليمي للطلاب عبر تدريس منهاج الفئة (ب)، والمنهاج التمكيني والدروس المقدمة عبر الفضائية التربوية والمنصات التربوية، حيث تم افتتاح صفوف تعليم افتراضي في حلب واللاذقية لتعويض الطلاب المتضررين من الزلزال، خلال فترة الانقطاع عن مدارسهم.

ولفت طباع إلى جهود المنظمة وغيرها من الشركاء في تأمين مستلزمات الطلاب الوافدين من لبنان، والمناطق التي تقع تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة، لتقديم امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة.

بدوره نوه ممثل اليونيسيف بالتعاون المثمر مع الوزارة، مؤكداً الاستمرارية بدعم جهودها في تطوير قطاع التعليم، ودعم التدريب والتأهيل، وتشجيع المبدعين، والعمل المستمر لتطوير العلاقات التربوية ودعم المشاريع البناءة.