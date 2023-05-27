إخماد حريق في محصول شعير بإحدى أراضي بلدة بصير بريف درعا
أخمد المجتمع المحلي في بلدة بصير بريف درعا حريقاً نشب في إحدى الأراضي المزروعة بمحصول الشعير شمال البلدة.
وبين رئيس مجلس البلدة سعد المهنا أن المواطنين من أصحاب الجرارات والصهاريج قاموا بالسيطرة على الحريق كاملاً، قبل أن يتسبب بأضرار كبيرة، موضحاً أن الخسائر اقتصرت على ما يقارب 10 دونمات من الشعير.
وأشار المهنا إلى أن أصحاب الجرارات والصهاريج في بلدة بصير هم دائماً على استجابة مباشرة في حال نشوب حريق في أحد المحاصيل الزراعية، ريثما يتم وصول الإطفاء إلى مكان الحريق، وهم على استعداد على مدار 24 ساعة لأي طارىء أو حريق يشب خلال موسم الحصاد.