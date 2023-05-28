إيران تعلن استقرار الوضع الأمني على الحدود مع أفغانستان

إيران – وكالات

صرّح قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد، كيومورث حيدري، أن الأمن مستتب على الحدود المشتركة بين إيران وأفغانستان بعد حدوث اضطرابات على الحدود، وذلك خلال زيارته لمنطقة سيستان وتفقد المناطق التي تطل على المنافذ الحدودية، حيث اعتبر أن الحدود المشتركة مع أفغانستان تخضع بالكامل لسيطرة القوات البرية، والأمن مستتب بالكامل.

وقد أشار العميد إلى أن الاضطرابات قد حدثت بسبب خلاف بين حرس الحدود في التعامل مع نوع التحرك، رغم كونها ليست مسألة هامة، وهي بشكل دائم تحت السيطرة التامة، محذراً بقوله: “طالما البلد الجار يشترك في حدود مشتركة معنا، ويحترم القوانين الدولية فسوف نظهر الاحترام المتبادل، ونحافظ على حسن الجوار، ولكن إذا شعرنا في مكان ما بأن الطرف الآخر لا يريد الامتثال للقوانين فإنه سيواجه تعاملاً آخر”.

يُذكر أن عناصر من حركة طالبان أقدموا أمس على إطلاق النار من داخل أفغانستان نحو مخفر ساسولي الحدودي التابع لقوات حرس الحدود الإيرانية في منطقة زابل بمحافظة سيستان وبلوجستان، واستخدموا أنواعاً مختلفة من الأسلحة، وتسبب ذلك بمقتل عنصرين وجرح اثنين آخرين من حرس الحدود الإيراني لكنهم جوبهوا بردٍ حاسم.