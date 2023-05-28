اتفاقية تعاون بين اتحاد طلبة سورية واتحاد مراكز دعم التكنولوجيا في سانت بطرسبرغ

سانت بطرسبرغ – سانا

وقع الاتحاد الوطني لطلبة سورية واتحاد مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية اتفاقية للتعاون المشترك في مجالات التدريب المتخصص بالابتكار وريادة الأعمال والملكية الفكرية.

وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم في حفل ختام قمة الشباب الدولية للتكنولوجيين والمخترعين المنعقدة خلال الفترة ما بين 24 و26 أيار 2023 في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، إلى تعزيز المعرفة والتدريب المتخصص في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والملكية الفكرية، وتطوير وتنفيذ برامج وتخصصات تعليمية بما في ذلك الملكية الفكرية وريادة الأعمال والتعلم الإلكتروني وتقنيات التعلم عن بعد.

وتشمل الاتفاقية أيضاً التدريب المتقدم والتعاون المشترك في تنظيم المؤتمرات العلمية والندوات وغيرها من الأحداث المتعلقة بالمجالات العلمية والتعليمية لكلا الطرفين، بما في ذلك النهوض بالابتكار وتسهيل التنقل الأكاديمي للطلاب بهدف تعزيز تبادل الخبرات، إضافة إلى تقديم الاستشارات المتبادلة والمساعدة في مجالات التعاون.

وضم وفد الاتحاد الوطني لطلبة سورية الذي شارك في قمة الشباب الدولية للتكنولوجيين والمخترعين كلاً من المهندس فايز اسطفان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية، والمهندس عمر الجراح عضو الجمعية السورية لرواد الأعمال الشباب، وكلاً من مصطفى الياسين وخالد الصالح ولينة الرفاعي رواد الأعمال المشاركين في ملتقى الاستثمار الريادي الأول فرصة 2022 العام الماضي.

وقدم أعضاء الوفد عروضاً عن أفكارهم ومشاريعهم أمام الحضور من أفراد وشركات ومطوري الحلول التقنية القابلة للتطبيق صناعياً، بما في ذلك الاختراعات المصممة لمختلف مجالات الحياة وقطاعات التكنولوجيا والاقتصاد.

وكان من ضمن المشاريع المشاركة: تطبيق زاجل الذي يدير لوجستيات نقل البضائع بين المدن، وخاصةً المباعة عن طريق التطبيقات الإلكترونية، وتطبيق اللبيب وهو مترجم ذكي للأشخاص الصم لدمج لغة الصم بالتطبيقات والمواقع المختلفة، وفرشاة الأسنان الذكية التي تكشف التسوس ببدايته.

كذلك تضمنت القمة معرضاً للحلول التقنية القابلة للتطبيق صناعياً، وأتاحت للمشاركين الفرصة لرؤية آفاق جديدة والمزيد من المسارات إضافة إلى توقيع الاتفاقيات.

ويأتي انعقاد هذه القمة تزامناً مع يوم ريادة الأعمال الروسي في 26 أيار من كل عام، ويحضرها متخصصون شباب ممثلون لشركات الأعمال النامية والشركات المبتكرة الصغيرة والشركات الناشئة والمسرعات، بالإضافة إلى المقيمين في المجمعات التكنولوجية ورجال الأعمال الذين دخلوا السوق منذ فترة طويلة.