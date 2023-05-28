اتفاق بين “جريح الوطن” والمدرسة السورية الافتراضية لتقديم منهاج الثانوية عن بعد

أعلن مشروع جريح الوطن عن اتفاق مع المدرسة السورية الذكية الافتراضية، لتقديم منهاج الشهادة الثانوية للجرحى عن بعد.

وأوضح المشروع أن الخطوة جاءت في إطار توسع شراكات المشروع وحرصه على استثمار التكنولوجيا في تقديم المعرفة لأكبر عدد من الجرحى، مشيراً إلى أن المدرسة الذكية خصصت شعبة خاصة للجرحى المتقدمين لشهادة الثانوية العامة.

وبين المشروع أن المدرسة نظمت للجرحى برنامجاً دراسياً خاصاً، ودروس تقوية وجلسات امتحانية، إضافةً إلى تقديم الخدمة التعليمية لهم بطريقة تفاعلية من قبل كوادر متخصصة.

ولفت المشروع إلى أن التعليم عن بعد مكن الجرحى من التحضير الجيد والمكثف للامتحانات، مؤكداً أن رسالة التعليم مستمرة حتى يحقق كل جريح الرسالة التي يحلم بها.