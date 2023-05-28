افتتاح مبنى فرع الجهاز المركزي بعد تأهيله بكلفة 950 مليون ليرة

حلب- معن الغادري

افتتحت محافظة حلب مبنى فرع الجهاز المركزي، وذلك بعد الانتهاء من تأهيله جراء الاعتداءات الإرهابية.

وبيّن رئيس الجهاز المركزي محمد عبد الكريم بريق أن تكلفة تأهيل المبنى بلغت 950 مليون ليرة، بعد رصد الاعتمادات خلال جلسة رئاسة مجلس الوزراء التي عقدت في حلب، علماً أن أعمال التأهيل شملت الموقع العام وتجهيز الكتلة الجنوبية المؤلفة من /6/ طوابق تضمّ /82/ غرفة، إلى جانب تأمين الأثاث وجميع المستلزمات للمباشرة بالعمل.

وأوضح رئيس الجهاز لـ”البعث” أن وضع مقر الجهاز في الخدمة مجدداً يوفر الاستقلالية للمفتشين، ويعطيهم الحافز والدافع للنهوض بواقع العمل الرقابي، وبما يسهم في تدعيم ركائز منظومة العمل المؤسساتي، مشيراً إلى أهمية افتتاح المبنى في ظل التوسّع بالخطط الاستراتيجية للعمل في جميع القطاعات، إذ يتمّ إنجاز نحو /30/ ألف صك سنوياً بفرع حلب، وهو ما يتطلب عدداً كبيراً من المفتشين لتنفيذ الخطط والبرامج الموكلة للجهاز.

من جهته بيّن ماهر المحيميد رئيس فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بحلب أن الانتقال إلى المبنى الجديد، سينعكس إيجاباً على العمل، مشيراً إلى أنه وبالتعاون مع المحافظة تمّ تأمين وسائط نقل ذهاباً وإياباً للعاملين في الجهاز، بالإضافة إلى توفير أفضل المناخات لعمل المفتشين للقيام بواجبهم على أكمل وجه.