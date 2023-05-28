الجيش الروسي يدمّر مستودعات ذخيرة ويسقط مسيّرات للقوات الأوكرانية

موسكو – سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العملية العسكرية الخاصة أسفرت خلال الساعات الـ24 الماضية عن القضاء على نحو 545 عسكرياً أوكرانياً، إضافةً إلى تدمير مستودعات ذخيرة وإسقاط 4 مسيرات.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأن القوات الروسية في اتجاه كوبيانسك تمكنت من تكبيد العدو خسائر كبيرة بالمعدات والأفراد، في المراكز السكنية بمقاطعة خاركوف ولوغانسك، كما تم التصدي لمحاولات اختراق من جانب مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين في مقاطعة خاركوف، وخسر العدو خلال ذلك أكثر من 30 عسكرياً، إضافةً إلى تدمير مستودعات للذخيرة في مقاطعتي خاركوف وتشيرنيعيف.

وذكرت الوزارة أن نيران القوات الروسية في اتجاه كراسنو – ليمانسكي دكت مواقع العدو في العديد من المناطق، وتم تكبيده خلال ذلك 65 قتيلاً، وفي اتجاه دونيتسك، تمكنت القوات من قتل ما يصل إلى 340 عسكرياً من قوات العدو، وتدمير مستودعات للذخيرة والأسلحة معادية، وفي اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، تكبد العدو أكثر من 100 قتيل، بينما تم في منطقة نوفواوسبينفسكويه تدمير محطة رادار أمريكية، وفي بلدة ستيبنويه تم تدمير مستودع للذخيرة.

وحسب التقرير، تم في اتجاه خيرسون القضاء على ما يصل إلى 10 جنود أوكرانيين، كما ضرب الطيران الحربي والمدفعية، مرابض 89 وحدة مدفعية أوكرانية.

وأفادت الوزارة بأنه تم قصف وتدمير مراكز القيادة والمراقبة لوحدات اللواءين 24 و65، التابعة للقوات الأوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه.

وذكر التقرير أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ثلاثة صواريخ ستورم شادو كروز، وست قذائف صاروخية من طراز هيمارس.