الصين: مستعدون للإسهام في نظام تجاري متعدّد الأطراف

واشنطن – بكين – سانا

أعرب وزير التجارة الصيني، وانغ ون تاو، عن استعداد بلاده للإسهام في نظام تجاري متعدّد الأطراف، وتعزيز التنمية التجارية المستدامة والشاملة.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن، وانغ، قوله في تصريح خلال اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-الباسيفيك “ابيك”، الذي عُقد في مدينة ديترويت الأمريكية: إنه مع تسارع إصلاح منظمة التجارة العالمية ينبغي على اقتصادات منطقة آسيا-الباسيفيك أن تشارك بنشاط في تعزيز استئناف مبكر لآلية تسوية المنازعات.

وأشار وانغ إلى ضرورة أن تسعى الاقتصادات لاستكمال المفاوضات بشأن تيسير الاستثمار في أقرب وقت ممكن، واختتام المفاوضات بشأن التجارة الإلكترونية خلال هذا العام بشكل جوهري، وتعزيز مبادرات مثل الوقاية من التلوث البلاستيكي والسيطرة عليه.

وأوضح وانغ أن منطقة آسيا-الباسيفيك كانت دائماً الأكثر ديناميكية ومرونة في الاقتصاد العالمي، لكنها تواجه أيضاً تدخلات وتحديات في تنميتها الاقتصادية والتجارية، مبيناً أن الصين تدعو اقتصادات “ابيك” إلى مواصلة التمسك بالنزعة الإقليمية المفتوحة والالتزام بوضع القناة الرئيسية لمنطقة التجارة الحرة لآسيا-الباسيفيك، ودفع التكامل الاقتصادي الإقليمي بثبات وتعميق التعاون في مجالي التجارة والاستثمار بشكل أكبر.