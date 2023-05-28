الصين: مستعدون للإسهام في نظام تجاري متعدّد الأطراف
واشنطن – بكين – سانا
أعرب وزير التجارة الصيني، وانغ ون تاو، عن استعداد بلاده للإسهام في نظام تجاري متعدّد الأطراف، وتعزيز التنمية التجارية المستدامة والشاملة.
ونقلت وكالة “شينخوا” عن، وانغ، قوله في تصريح خلال اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-الباسيفيك “ابيك”، الذي عُقد في مدينة ديترويت الأمريكية: إنه مع تسارع إصلاح منظمة التجارة العالمية ينبغي على اقتصادات منطقة آسيا-الباسيفيك أن تشارك بنشاط في تعزيز استئناف مبكر لآلية تسوية المنازعات.
وأشار وانغ إلى ضرورة أن تسعى الاقتصادات لاستكمال المفاوضات بشأن تيسير الاستثمار في أقرب وقت ممكن، واختتام المفاوضات بشأن التجارة الإلكترونية خلال هذا العام بشكل جوهري، وتعزيز مبادرات مثل الوقاية من التلوث البلاستيكي والسيطرة عليه.
وأوضح وانغ أن منطقة آسيا-الباسيفيك كانت دائماً الأكثر ديناميكية ومرونة في الاقتصاد العالمي، لكنها تواجه أيضاً تدخلات وتحديات في تنميتها الاقتصادية والتجارية، مبيناً أن الصين تدعو اقتصادات “ابيك” إلى مواصلة التمسك بالنزعة الإقليمية المفتوحة والالتزام بوضع القناة الرئيسية لمنطقة التجارة الحرة لآسيا-الباسيفيك، ودفع التكامل الاقتصادي الإقليمي بثبات وتعميق التعاون في مجالي التجارة والاستثمار بشكل أكبر.
من جهةٍ أخرى، أظهرت بيانات رسمية أن صناعة الاتصالات في الصين، سجلت نمواً سريعاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مدفوعة بالأعمال الناشئة.
وأوضحت بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن إجمالي الدخل التشغيلي للشركات في القطاع بلغ 569.9 مليار يوان ما يعادل 80.5 مليار دولار أمريكي بزيادة 7.2 بالمئة على أساس سنوي.
وأشارت البيانات الى أن القطاعات الناشئة مثل مراكز بيانات الإنترنت والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء شهدت ارتفاع إيراداتها بنسبة 22.3 بالمئة على أساس سنوي، ما أدى إلى ارتفاع إيرادات أعمال الاتصالات بـ 4.3 نقاط مئوية، كما كشفت البيانات عن انتشار خدمات الجيل الخامس للاتصالات، حيث كان لدى البلاد أكثر من 2.73 مليون محطة قاعدية للجيل الخامس بحلول نهاية نيسان الماضي، وحققت زيادة صافية قدرها 73.08 مليون مستخدم للهواتف، المحمولة من الجيل الخامس في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
وفي شأنٍ اقتصادي آخر، أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، أن مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية ارتفعت بنسبة 81.4 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر نيسان الماضي.
وقد تضمنت البيانات أنه “خلال شهر نيسان الماضي تم بيع ما مجموعه 999 ألفاً من سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية، وهو ما يمثل 55.2 بالمئة من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في البلاد خلال الفترة نفسها، في حين ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 18.8 بالمئة على أساس سنوي إلى أكثر من 3.68 ملايين وحدة”.
وشكلت مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية 53 بالمئة من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في البلاد في هذه الفترة بزيادة 5.4 نقاط مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي.